В Одессе в заброшенном котловане нашли автомат Калашникова
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 августа. УНН. В Одессе в котловане между двумя жилыми домами было найдено оружие. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
В ходе проведения комплексной оперативно-профилактической отработки Одесской области на улице Аэропортовская в заброшенном котловане под железобетонными плитами был обнаружен сверток, очертания которого напоминали автомат.
"При выезде следственно-оперативной группы Малиновского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснилось, что в тайнике находится автомат Калашникова, оснащенный магазином с патронами", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Оружие отправили на экспертизу. Досудебное следствие продолжается. Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах огнестрельное оружие оказалось в котловане и лицо, которое к этому причастно.
Напомним, в недостроенном доме на окраине Кропивницкого нашли арсенал оружия и боеприпасов.