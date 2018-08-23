В Одесі у закинутому котловані знайшли автомат Калашникова
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одесі у котловані між двома житловими будинками знайдено зброю. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
У ході проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області на вулиці Аеропортівська у закинутому котловані під залізобетонними плитами був виявлений згорток, обриси якого нагадували автомат.
"При виїзді слідчо-оперативної групи Малиновського відділу поліції спільно з працівниками Служби безпеки України з’ясувалося, що у схованці знаходиться автомат Калашникова, споряджений магазином з патронами", - йдеться у повідомленні.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зброю відправили на експертизу. Досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють, за яких обставин вогнепальна зброя опинилася у котловані та особу, яка до цього причетна.
Нагадаємо, у недобудованому будинку на околиці Кропивницького знайшли арсенал зброї та боєприпасів.