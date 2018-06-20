В Одессе трамвай совершил наезд на столб
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня трамвайный вагон №4050, который не был на маршруте, врезался в опору. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одессагорэлектротранс", передает УНН.
Вагон двигался по улице Маловского. Вследствие неожиданного обесточивания контактной сети вагон начал осуществлять движение в обратном направлении и совершил наезд на опору.
"В результате ДТП пострадавших нет, вагон двигался без пассажиров. Причины обесточивания сети выясняют специалисты службы энергохозяйства КП "Одесгорэлектротранс", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье дерево упало на троллейбус, в результате чего были травмированы и госпитализированы двое пассажиров.