В Одесі трамвай скоїв наїзд на стовп
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні трамвайний вагон №4050, який не перебував на маршруті, врізався в опору. Про це повідомили у прес-службі КП "Одесаміськелектротранс", передає УНН.
Вагон рухався вулицею Маловського. Внаслідок несподіваного знеструмлення контактної мережі вагон почав здійснювати рух у зворотному напрямку та скоїв наїзд на опору.
"В результаті ДТП потерпілих немає, вагон рухався без пасажирів. Причини знеструмлення мережі з'ясовують фахівці служби енергогосподарства КП "Одесміськелектротранс", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі дерево впало на тролейбус, у результаті чого було травмовано та госпіталізовано двох пасажирів.