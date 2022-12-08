В Одессе и Херсоне раздались взрывы: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Одессе и Херсоне. По данным "Карты потертых тревог", в Одессе, вероятно, сработала ПВО, передает УНН.
Детали
Около 19.00 в Одессе и Херсоне раздались взрывы.
Как сообщает "Карта воздушных тревог", в Одессе, вероятно, сработала ПВО. По предварительным данным, сбит разведывательный беспилотник. Однако официально эта информация – не подтверждена. Городские и областные власти не комментировали информацию о взрывах.
Также пока неизвестны детали взрывов в Херсоне.
Добавим
По данным "Карты воздушных тревог", в ряде областей Украины снова раздаются сирены.
Также в соцсетях распространяется информация о активности тактической авиации россии над Азовским морем/возле границ восточных областей.