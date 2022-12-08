В Одесі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Користувачі соцмереж повідомляють про вибухи в Одесі та Херсоні. За даними "Карти повтіряних тривог", в Одесі, ймовріно, спрацювала ППО, передає УНН.
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Близько 19.00 в Одесі та Херсоні пролунали вибухи.
Як повдіомляє "Карта повітряних тривог", в Одесі, ймовріно, спрацювала ППО. За попередніми даними, збито розвідувальний безпілотник. Проте офіційно ця інформація - не підтверджена. Міська та обласна влада не коментували інформацію про вибухи.
Також наразі не відомі деталі щодо вибухів у Херсоні.
Додамо
За даними "Карти повітряних тривог", у низці областей України знову лунають сирени.
Також у соцмережах шириться інформація про активність тактичної авіації рф над Азовським морем/біля кордонів східних областей.