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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Одесі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо

В Одесі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо

Київ • УНН

 • 4838814 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Користувачі соцмереж повідомляють про вибухи в Одесі та Херсоні. За даними "Карти повтіряних тривог", в Одесі, ймовріно, спрацювала ППО, передає УНН.

Деталі

Близько 19.00 в Одесі та Херсоні пролунали вибухи.

Як повдіомляє "Карта повітряних тривог", в Одесі, ймовріно, спрацювала ППО. За попередніми даними, збито розвідувальний безпілотник. Проте офіційно ця інформація - не підтверджена. Міська та обласна влада не коментували інформацію про вибухи.

Також наразі не відомі деталі щодо вибухів у Херсоні.

Додамо

За даними "Карти повітряних тривог", у низці областей України знову лунають сирени.

Також у соцмережах шириться інформація про активність тактичної авіації рф над Азовським морем/біля кордонів східних областей.

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