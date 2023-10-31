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В Одессе священнику УПЦ МП сообщено о подозрении за организацию переправки уклонистов за границу

Киев • УНН

 • 35233 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Одесские правоохранители сообщили о подозрении священнику УПЦ МП и двум его сообщникам в организации переправки военнообязанных через государственную границу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Одессе священнику УПЦ МП сообщено о подозрении за организацию переправки уклонистов за границу

Детали

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры трем одесситам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Среди них - священник УПЦ МП. 

По данным следствия, подозреваемые наладили «бизнес» путем организации незаконной переправки военнообязанных’связанных граждан через госграницу. Желающих покинуть страну подыскивали через Интернет и знакомых.

Цитата

"К преступной схеме причастен священнослужитель одного из одесских храмов УПЦ МП, который подыскивал военнообязанных, частный врач, который консультировал о якобы наличии диагнозов и заболеваний призывников, а также исполнитель, который непосредственно осуществлял переправку лиц", - говорится в сообщении.

Подозреваемые инструктировали беглецов и координировали их действия, а также обеспечивали пакетом документов для беспрепятственного выезда из Украины, в частности справками военно-врачебной комиссии о непригодности по состоянию здоровья’к прохождению военной службы и временными удостоверениями военнообязанного’.

Стоимость такой услуги фигуранты оценивали в 7500 долларов США с одного человека.

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