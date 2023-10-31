В Одесі священнику УПЦ МП повідомлено про підозру за організацію переправлення ухилянтів за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Одеські правоохоронці повідомили про підозру священнику УПЦ МП та двом його спільникам в організації переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури трьом одеситам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Серед них -священник УПЦ МП.
За даними слідства, підозрювані налагодили «бізнес» шляхом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Охочих залишити країну підшукували через Інтернет та знайомих.
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"До злочинної схеми причетний священнослужитель одного з одеських храмів УПЦ МП, який підшукував військовозобов'язаних, приватний лікар, який консультував щодо начебто наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення осіб", - йдеться у повідомленні.
Підозрювані інструктували втікачів та координували їхні дії, а також забезпечували пакетом документів для безперешкодного виїзду з України, зокрема довідками військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я до проходження військової служби та тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного.
Вартість такої послуги фігуранти оцінювали у 7500 доларів США з однієї особи.
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