В Одессе ссора из-за парковки авто переросла в поножовщину: есть погибший
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 августа. УНН. Между двумя мужчинами в Одессе возник конфликт из-за парковки авто. Ссора закончилась смертью одного из них. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Трагедия произошла возле одного из жилых домов на ул. Космонавтов в Одессе. Между соседями ранее неоднократно возникали ссоры. Один из одесситов парковал машину под окнами квартиры другого человека, часто срабатывала автомобильная сигнализация, что создавало гражданам неудобства.
"В тот злополучный вечер ситуация повторилась снова. 28-летний местный житель вышел во двор, сделал соседу замечание. Возникла ссора, потом драка. В ходе чего владелец транспортного средства нанес оппоненту два удара ножом, один из них - в область сердца", - рассказали в полиции.
Граждане вызвали полицию и скорую помощь. Полицейские задержали злоумышленника. Раненого госпитализировали, однако мужчина скончался в медучреждении.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Санкция статьи за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - рассказал и.о. заместителя начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук.
Напомним, возле одного из домов в Одессе произошла стрельба. Оказалось, что возник конфликт между продавцами бахчевых культур и автомобилистами.