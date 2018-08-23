В Одесі сварка через паркування авто переросла в різанину: є загиблий
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 серпня. УНН. Між двома чоловіками в Одесі виник конфлікт через паркування авто. Сварка закінчилася смертю одного з них. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Трагедія сталася біля одного з житлових будинків на вул. Космонавтів в Одесі. Між сусідами раніше неодноразово виникали сварки. Один з одеситів паркував машину під вікнами квартири іншого чоловіка, часто спрацьовувала автомобільна сигналізація, що створювало громадянам незручності.
"Того злощасного вечора ситуація повторилася знову. 28-річний місцевий житель вийшов на подвір’я, зробив сусідові зауваження. Виникла сварка, потім бійка. В ході чого власник транспортного засобу наніс опоненту два удари ножем, один з них - в область серця", - розповіли в поліції.
Громадяни викликали поліцію і швидку допомогу. Поліцейські затримали зловмисника. Пораненого госпіталізували, проте чоловік помер в медустанові.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Санкцією статті за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - розповів т.в.о. заступника начальника Київського відділу поліції Олександр Мільчук.
Нагадаємо, біля одного з будинків в Одесі сталася стрілянина. Виявилося, що виник конфлікт між продавцями бахчових культур і автомобілістами.