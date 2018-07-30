В Одессе будут судить обвиняемого в совершении смертельного ДТП
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июня. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"В марте 2018 года обвиняемый управлял автомобилем с двумя пассажирами без водительского удостоверения и в состоянии наркотического опьянения. Двигаясь с превышением скорости по ул. Д.Донского в Одессе водитель отвлекся от управления и допустил столкновение с опорой ЛЭП, от чего авто перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что водитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. 44-летнему мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.
Напомним, на трассе Одесса - Рени произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.