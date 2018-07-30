В Одесі судитимуть обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 червня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.

"У березні 2018 року обвинувачений керував автомобілем з двома пасажирами без посвідчення водія та у стані наркотичного сп'яніння. Рухаючись з перевищенням швидкості по вул. Д.Донського в Одесі водій відволікся від керування та допустив зіткнення з опорою ЛЕП, від чого авто перевернулося. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що водій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі. 44-річному чоловіку оголошено підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, на трасі Одеса - Рені сталася ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса. 

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