В Одессе сожгли автомобиль и.о. руководителя таможни

"Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни", - пишет Нефедов.

По его словам, это произошло из-за профессиональной деятельности таможенника.

"На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов и до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тыс. долларов и составили протоколы на 5,7 млн грн по поводу 4-х новых авто BMW", - отметил он.

Нефедов также обратился в правоохранительные органы, чтобы те организовали расследование преступления.

"Обращаюсь публично в МВД Украины, СБУ, Национальную полицию Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить!", - добавил он.

Напомним, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката.