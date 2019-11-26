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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42333 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108593 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100508 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107815 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118473 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147715 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148257 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Одессе сожгли автомобиль и.о. руководителя таможни

В Одессе сожгли автомобиль и.о. руководителя таможни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли автомобиль и.о. руководителя Одесской таможни. Об этом на своей странице в Facebook написал глава новой государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает УНН.

"Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни", - пишет Нефедов.

По его словам, это произошло из-за профессиональной деятельности таможенника.

"На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов и до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тыс. долларов и составили протоколы на 5,7 млн грн по поводу 4-х новых авто BMW", - отметил он.

Нефедов также обратился в правоохранительные органы, чтобы те организовали расследование преступления.

"Обращаюсь публично в МВД Украины, СБУ, Национальную полицию Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить!", - добавил он.

Напомним, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката.

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