В Одессе сожгли автомобиль и.о. руководителя таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли автомобиль и.о. руководителя Одесской таможни. Об этом на своей странице в Facebook написал глава новой государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает УНН.
"Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни", - пишет Нефедов.
По его словам, это произошло из-за профессиональной деятельности таможенника.
"На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов и до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тыс. долларов и составили протоколы на 5,7 млн грн по поводу 4-х новых авто BMW", - отметил он.
Нефедов также обратился в правоохранительные органы, чтобы те организовали расследование преступления.
"Обращаюсь публично в МВД Украины, СБУ, Национальную полицию Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить!", - добавил он.
Напомним, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката.