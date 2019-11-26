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В Одесі спалили автомобіль в.о. керівника митниці

В Одесі спалили автомобіль в.о. керівника митниці

Київ • УНН

 • 7710 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вночі на закритій стоянці митниці спалили автомобіль в.о. керівника Одеської митниці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова нової державної митної служби Максим Нефьодов, передає УНН.

"Вночі на закритій стоянці митниці спалили Skoda Octavia, яка належала сім‘ї Ігора Резніка, в.о. керівника Одеської митниці", – пише Нефьодов.

З його слів, це сталося через професійну діяльність митника.

"На відео видно, що хтось перебрався через забор, кинув пляшку і втік. Кому це вигідно? Купа варіантів - від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами. Наприклад, тільки вчора в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на 300 тис. доларів і склали протоколи на 5,7 млн грн щодо 4-х нових авто BMW", - зазначив він.

Нефьодов також звернувся до правоохоронних органів, щоб ті організували розслідування злочину.

"Звертаюсь публічно до МВС України, СБУ, Національної поліції України забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину. Боротьба із контрабандою - це війна, і ми мусимо перемогти!", - додав він.

Нагадаємо, у Києві невідомі спалили автомобіль адвоката.

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