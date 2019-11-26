В Одесі спалили автомобіль в.о. керівника митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вночі на закритій стоянці митниці спалили автомобіль в.о. керівника Одеської митниці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова нової державної митної служби Максим Нефьодов, передає УНН.
"Вночі на закритій стоянці митниці спалили Skoda Octavia, яка належала сім‘ї Ігора Резніка, в.о. керівника Одеської митниці", – пише Нефьодов.
З його слів, це сталося через професійну діяльність митника.
"На відео видно, що хтось перебрався через забор, кинув пляшку і втік. Кому це вигідно? Купа варіантів - від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами. Наприклад, тільки вчора в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на 300 тис. доларів і склали протоколи на 5,7 млн грн щодо 4-х нових авто BMW", - зазначив він.
Нефьодов також звернувся до правоохоронних органів, щоб ті організували розслідування злочину.
"Звертаюсь публічно до МВС України, СБУ, Національної поліції України забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину. Боротьба із контрабандою - це війна, і ми мусимо перемогти!", - додав він.
Нагадаємо, у Києві невідомі спалили автомобіль адвоката.