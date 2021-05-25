В Одессе разваливается памятник архитектуры, который был недавно отреставрирован: кусок лепнины чуть не упал на детей
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 мая. УНН. В Одессе разваливаются не только заброшенные, но и недавно отреставрированные здания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский историк Александр Бабич, передает УНН.
Детали
Бабич стал свидетелем падения огромного куска лепнины с фасада здания на улице Елисаветинской, 18.
"Очередной пример...реконструкции, которую эти "мастера" называют реставрационными работами. Теперь едва не пострадали наши подшефные дети на экскурсии по Преображенской. Когда же в городе начнут реставрировать дома, а не лепить кое-как на фасады кое-что, похожее на лепнину?", - возмущается историк.
Этот дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Семена Ландесмана. В 2011 году была проведена реставрация здания. Но, оно уже разваливается.
Между тем, в Одессе жители уже сами развешивают плакаты с надписями "Опасно! Падают карнизы!" и "Опасно! Рушится архитектура!" на фасадах осыпающихся зданий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Светлана Подпалая. Она считает, что "такое объявление не сложно написать от руки и приклеить скотчем там, где ходят люди под опасными участками, не подозревая о том, что в голову им может прилететь камень сверху".
Фото со страницы Светланы Подпалой в Facebook
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