В Одесі розвалюється пам'ятник архітектури, який був нещодавно відреставрований: шматок ліпнини мало не впав на дітей

Деталі

Бабич став свідком падіння величезного шматка ліпнини з фасаду будівлі на Елисаветинской, 18.

"Черговий приклад... реконструкції, яку ці "майстри" називають реставраційними роботами. Тепер ледь не постраждали наші підшефні діти на екскурсії по Преображенської. Коли ж в місті почнуть реставрувати будинки, а не ліпити абияк на фасади дещо, схоже на ліпнину?", - обурюється історик.

Цей будинок був побудований в 1902 році за проектом архітектора Ландесмана. У 2011 році була проведена реставрація будівлі. Але, вона вже розвалюється.

Тим часом, в Одесі жителі вже самотужки розвішують плакати з написами "Небезпечно! Падають карнизи!" і "Небезпечно! Руйнується архітектура!" на фасадах будівель, що обсипаються. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила активістка Світлана Підпала. Вона вважає, що "таке оголошення не складно написати від руки і приклеїти скотчем там, де ходять люди під небезпечними ділянками, не підозрюючи про те, що в голову їм може прилетіти камінь зверху".

Фото зі сторінки Світлани Підпалой в Facebook

Раніше

В Одесі обвалилася частина будинку на вулиці Ніжинській, 16.