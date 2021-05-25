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В Одесі розвалюється пам'ятник архітектури, який був нещодавно відреставрований: шматок ліпнини мало не впав на дітей

Київ • УНН

 • 12621 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 25 травня. УНН. В Одесі розвалюються не тільки занедбані будинки, а й нещодавно відреставровані. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одеський історик Олександр Бабич, передає УНН.

В Одесі розвалюється пам'ятник архітектури, який був нещодавно відреставрований: шматок ліпнини мало не впав на дітей

Деталі

Бабич став свідком падіння величезного шматка ліпнини з фасаду будівлі на Елисаветинской, 18.

"Черговий приклад... реконструкції, яку ці "майстри" називають реставраційними роботами. Тепер ледь не постраждали наші підшефні діти на екскурсії по Преображенської. Коли ж в місті почнуть реставрувати будинки, а не ліпити абияк на фасади дещо, схоже на ліпнину?", - обурюється історик.

Цей будинок був побудований в 1902 році за проектом архітектора Ландесмана. У 2011 році була проведена реставрація будівлі. Але, вона вже розвалюється.

Тим часом, в Одесі жителі вже самотужки  розвішують плакати з написами "Небезпечно! Падають карнизи!" і "Небезпечно! Руйнується архітектура!" на фасадах будівель, що обсипаються. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила активістка Світлана Підпала. Вона вважає, що "таке оголошення не складно написати від руки і приклеїти скотчем там, де ходять люди під небезпечними ділянками, не підозрюючи про те, що в голову їм може прилетіти камінь зверху".

Фото зі сторінки Світлани Підпалой в Facebook

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