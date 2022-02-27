В Одессе российские оккупанты запускают БПЛА, работает система ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Одессе российские оккупанты запускают беспилотники, работает система украинской противовоздушной обороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.
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“Одесса. Враг не спит. Угрожает, запускает БПЛА, давит на психику. Работает система украинской ПВО. Метких запусков вам, собратья!”, — отметил он.