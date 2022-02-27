В Одесі російські окупанти запускають БПЛА, працює система ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Одесі російські окупанти запускають безпілотники, працює система української протиповітряної оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації Сергій Братчук, інформує УНН.
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“Одеса. Ворог не спить. Погрожує, запускає БПЛА, тисне на психіку. Працює система української ППО. Влучних запусків вам, побратими!”, — зазначив він.