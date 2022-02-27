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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 20631 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Одесі російські окупанти запускають БПЛА, працює система ППО

В Одесі російські окупанти запускають БПЛА, працює система ППО

Київ • УНН

 • 270351 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Одесі російські окупанти запускають безпілотники, працює система української протиповітряної оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

“Одеса. Ворог не спить. Погрожує, запускає БПЛА, тисне на психіку. Працює система української ППО. Влучних запусків вам, побратими!”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

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