В Одессе прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога, передает УНН.
Детали
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По данным Воздушных Сил, ракеты несколько раз меняли траекторию полета.
По последним данным, вражеские ракеты летели в Одесскую область.
Цитата
"Внимание! Крылатые ракеты изменили курс и направляются в направлении Одесской области!", - написали в Воздушных Сил ВСУ.
По состоянию на 6.15 утра воздушная тревога объявлена по всей Украине. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
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