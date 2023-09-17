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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога, передает УНН

Детали 

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По данным Воздушных Сил, ракеты несколько раз меняли траекторию полета. 

По последним данным, вражеские ракеты летели в Одесскую область.

Цитата

"Внимание! Крылатые ракеты изменили курс и направляются в направлении Одесской области!", - написали в Воздушных Сил ВСУ. 

По состоянию на 6.15 утра воздушная тревога объявлена по всей Украине. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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