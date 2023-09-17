В Одесі пролунав вибух

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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. За даними Повітряних Сил, ракети кілька разів змінювали траєкторію польоту.

За останніми даними, ворожі ракети летіли на Одещину.

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"Увага! Крилаті ракети змінили курс та прямують у напрямку Одещини!", - написали у Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 6.15 ранку повітряна тривона оголошена по всій Україні. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

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