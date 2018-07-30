В Одессе проректор госуниверситета требовал 310 тыс. гривен взятки

"Так, один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 000 грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих. В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62,5 тысяч грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете", - рассказали в пресс-службе.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины разоблачили на получении 6 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области.