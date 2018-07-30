В Одесі проректор держуніверситету вимагав 310 тис. гривень хабара

“Так, один з проректорів вищого навчального закладу вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 тисяч грн від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих. У понеділок, 30 липня, під час передачі першого траншу у сумі 62 500 грн освітянина викрили правоохоронці у його робочому кабінеті”, — розповіли у прес-службі.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, Генеральна інспекція Генеральної прокуратури разом з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України викрили на отриманні 6 тис. доларів неправомірної вигоди прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області.