В Одесі проректор держуніверситету вимагав 310 тис. гривень хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Одесі правоохоронці затримали проректора державного університету під час отримання хабара у сумі 62,5 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Одеської області, передає УНН.
“Так, один з проректорів вищого навчального закладу вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 тисяч грн від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих. У понеділок, 30 липня, під час передачі першого траншу у сумі 62 500 грн освітянина викрили правоохоронці у його робочому кабінеті”, — розповіли у прес-службі.
Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, Генеральна інспекція Генеральної прокуратури разом з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України викрили на отриманні 6 тис. доларів неправомірної вигоди прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області.