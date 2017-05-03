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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесские правоохранители обнаружили нарколабараторию

Киев • УНН

 • 12245 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 мая. УНН. Работники Овидиопольского отдела полиции совместно с прокуратурой Одесской области задержали иностранца, который занимался выращиванием каннабиса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Одесские правоохранители обнаружили нарколабараторию

“Во время проведения санкционированного обыска в г.Березовка Одесской области в одном из заброшенных зданий было обнаружено помещение, где выращивали растения наркотического происхождения. Работники полиции с места происшествия изъяли около ста горшков с уже срезанными растениями и 130 саженцами. Также были обнаружены и изъяты расфасованные пакеты с наркотическим веществом — каннабисом, лампы, датчики температуры и влажности, вентиляторы, весы и др. Изъятое направлено на экспертное исследование в НИЭКЦ”, — говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливается причастность других лиц к правонарушению.

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