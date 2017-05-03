В Одесі правоохоронці виявили нарколабараторію
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 травня. УНН. Працівники Овідіопольського відділу поліції спільно з прокуратурою Одеської області затримали іноземця, який займався вирощуванням канабісу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
“Під час проведення санкціонованого обшуку в м.Березівка Одеської області в одній із занедбаних будівель було виявлено приміщення, де вирощували рослини наркотичного походження. Працівники поліції з місця події вилучили біля ста горщиків з вже зрізаними рослинами та 130 саджанцями. Також було виявлено та вилучено розфасовані пакети з наркотичною речовиною — канабісом, лампи, датчики температури та вологи, вентилятори, ваги та ін. Вилучене направлено на експертне дослідження до НДЕКЦ”, — йдеться у повідомленні.
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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Досудове слідство триває. Встановлюється причетність інших осіб до правопорушення.