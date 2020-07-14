В Одессе усилили карантин

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103644 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113064 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117956 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152218 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117234 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142710 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104520 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102868 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105174 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102317 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе усилили карантин

В Одессе усилили карантин

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В Одессе решили усилить карантин на фоне распространения COVID-19. Такое решение приняла накануне городская комиссия ТЭБ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

"Городская комиссия ТЭБ приняла решение об усилении карантинных мероприятий в Одессе", - говорится в сообщении.

Так, предпринимателям необходимо обеспечить запрет работы в период с 23:00 до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д. ), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставкой и заказов на вынос).

Комиссия рекомендовала ГУНП в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в области в частности обеспечить разъяснительную работу и контроль за соблюдением ограничений.

"Также необходимо усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города", - добавили в мэрии.

Напомним, ТОП-3 ночных клубов Одессы получили штрафы за нарушение карантина.

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