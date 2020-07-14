В Одессе усилили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Одессе решили усилить карантин на фоне распространения COVID-19. Такое решение приняла накануне городская комиссия ТЭБ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
"Городская комиссия ТЭБ приняла решение об усилении карантинных мероприятий в Одессе", - говорится в сообщении.
Так, предпринимателям необходимо обеспечить запрет работы в период с 23:00 до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д. ), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставкой и заказов на вынос).
Комиссия рекомендовала ГУНП в Одесской области, ГУ Госпродпотребслужбы в области в частности обеспечить разъяснительную работу и контроль за соблюдением ограничений.
"Также необходимо усилить контроль над соблюдением карантинных мероприятий в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города", - добавили в мэрии.
Напомним, ТОП-3 ночных клубов Одессы получили штрафы за нарушение карантина.