ТОП-3 нічні клуби Одеси отримали штрафи за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. В Одесі ТОП-3 нічні клуби отримали штрафи за недотримання карантинних вимог. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“Так, із 26 червня по 29 червня на території області було перевірено 2 443 заклади. Держпродспоживслужба склала 252 протоколи про порушення протиепідемічних вимог відповідно до статті 42 КУпАП. Зокрема, ТОП-3 нічні клуби Одеси отримали штрафи за недотримання карантинних вимог. Крім того, 22 протоколи було складено на п’яти продовольчих ринках”, — написав Куций.
За його словами, головне управління Національної поліції протягом вікенду в Одеській області здійснило 119 рейдів, зафіксувавши 26 порушень. В інспектуванні брали участь 238 осіб.
Також Куций нагадав, що наразі усього по Одещині зафіксовано 1696 хворих на COVID-2019. “Активних” випадків — 907.
Нагадаємо, в Держпродспоживслужбі повідомили про порушення на ринках Києва.