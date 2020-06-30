ТОП-3 ночные клубы Одессы получили штрафы за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Одессе ТОП-3 ночные клубы получили штрафы за несоблюдение карантинных требований. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Так, с 26 июня по 29 июня на территории области было проверено 2443 заведения. Госпродпотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований в соответствии со статьей 42 КоАП. В частности, ТОП-3 ночные клубы Одессы получили штрафы за несоблюдение карантинных требований. Кроме того, 22 протокола были составлены на пяти продовольственных рынках", - написал Куцый.
По его словам, главное управление Национальной полиции в течение уикенда в Одесской области осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений. В инспектировании участвовали 238 человек.
Также Куцый напомнил, что сейчас всего по Одесской области зафиксировано 1696 больных COVID-2019. "Активных" случаев - 907.
Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили о возбуждении на рынках Киева.