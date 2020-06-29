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В Держпродспоживслужбі повідомили про порушення на ринках Києва

В Держпродспоживслужбі повідомили про порушення на ринках Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В столиці за участі фахівців Держпродспоживслужби провели моніторинг на 154 об’єктах, з них 41 ринок. За результатом перевірки на ринках були виявлені непоодинокі недоліки, передає УНН з посиланням на оперативну інформацію за 25 червня на основі моніторингу дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність у Києві, оприлюднену пресслужбою Держпродспоживслужби, передає УНН.

"За участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві провели моніторинг на 154 об’єктах, з них 41 ринок. За результатами надано 11 листів з пропозиціями усунення недоліків", - повідомили в Держпродспоживслужби.

Зокрема, повідомляється, що на ринках були виявлені наступні недоліки:

- Частково не дотримуються показники мікроклімату в приміщеннях - "Агроринок", вул. Вербицького,32; "Оптима", вул. Мурманська,6д, "Лівобережний" вул. Є. Сверстюка,3, "Оболонь" вул. Героїв Дніпра, 41, Печерський ринок, Печерська площа, 1, М.Бойчука1\2; "Бессарабський ринок", Бессарабська площа,2.

- Не дотримується вхідний санітраний контроль та соціальна дістанція – ринок "Колібріс" вул. Леся Курбаса,6.

- Не проводиться наскрізне провітрювання приміщень кожні 3 години – ринок "Дніпро" бул.Кольцова,12.

- Не систематична термометрія працівників – т\м "Дарниця" вул.Попудренка,5.

- Використовуються сумнівні дезінфекційні засоби, що не мають державної реєстрації- т/м "Вирлиця" вул.Декабристів,12А.

Як повідомляв УНН, за результатами перевірки 209 об’єктів у столиці за 27 червня складено 7 протоколів за порушення правил карантину.

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