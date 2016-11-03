В Одессе неизвестные похитили женщину вместе с автомобилем
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вечером 2 ноября на парковке в Мукачевском пер. неизвестные похитили женщину вместе с автомобилем Lexus. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области, передает корреспондент УНН.
В ходе следствия установлено, что женщина 1962 г.р. возвращалась с работы. Возле дома находится парковка, где она намеревалась припарковать автомобиль, однако к ней подсели неизвестные и уехали в неизвестном направлении. Позже сын обратился в отдел полиции с заявлением об исчезновении своей мамы.
Сведения об инциденте внесли в ЕРДР по ст.146, ч.2. Сейчас поиски пропавшей продолжаются.
Напомним, правоохранители разыскали мужчину, которого похитили в Николаевской области.