В Одессе неизвестные похитили женщину вместе с автомобилем

В ходе следствия установлено, что женщина 1962 г.р. возвращалась с работы. Возле дома находится парковка, где она намеревалась припарковать автомобиль, однако к ней подсели неизвестные и уехали в неизвестном направлении. Позже сын обратился в отдел полиции с заявлением об исчезновении своей мамы.

Сведения об инциденте внесли в ЕРДР по ст.146, ч.2. Сейчас поиски пропавшей продолжаются.

Напомним, правоохранители разыскали мужчину, которого похитили в Николаевской области.