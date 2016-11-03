В Одесі невідомі викрали жінку разом із автомобілем
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Увечері 2 листопада на парковці в пер.Мукачівському невідомі викрали жінку разом із автомобілем Lexus. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області, передає кореспондент УНН.
У ході слідства встановлено, що жінка 1962 р.н. поверталася з роботи. Біля будинку знаходиться парковка, де вона мала намір припаркувати автомобіль, однак до неї підсіли невідомі і поїхали в невідомому напрямку. Пізніше син звернувся до відділу поліції із заявою про зникнення своєї мами.
Відомості про інцидент внесли до ЄРДР за ст.146, ч.2. Наразі пошуки зниклої продовжуються.
Нагадаємо, правоохоронці розшукали чоловіка, якого викрали на Миколаївщині.