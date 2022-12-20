В Одессе на дороги вышел городской электротранспорт

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"Одесса. Городской электротранспорт выходит на маршруты", — говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты в ночь на 10 декабря атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. В связи с этим в Одессе было отключено от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. Для экономии электричества городские власти отменили курсирование городского электротранспорта.

В некоторых районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением.