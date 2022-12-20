В Одесі на дороги вийшов міський електротранспорт

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"Одеса. Міський електротранспорт виходить на маршрути", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти в ніч на 10 грудня атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. У зв'язку з цим в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. За для економії електрики міська влада відмінила курсування міського електротранспорту.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.