В Одесі на дороги вийшов міський електротранспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що електротранспорт вийшов на дороги Одеси, пише УНН.
Цитата
"Одеса. Міський електротранспорт виходить на маршрути", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Окупанти в ніч на 10 грудня атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. У зв'язку з цим в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. За для економії електрики міська влада відмінила курсування міського електротранспорту.
У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.