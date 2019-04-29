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В Одессе на мужчину напали рядом с продуктовым магазином

В Одессе на мужчину напали рядом с продуктовым магазином

Киев  •  УНН

 • 22002 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Одессе на мужчину напали и нанесли несколько ударов колюще-режущим предметом рядом с продуктовым магазином. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Так, происшествие случилось в воскресенье в обед. Мужчина 1985 года рождения находился рядом с магазином, когда на него напало неустановленное лицо. Мужчина получил ножевое ранение в область сердца и почек.

Причины нападения, личность нападавшего и предмет, которым были нанесены удары, устанавливаются в рамках досудебного расследования покушения на убийство.

Пострадавший госпитализирован.

Напомним, в Луганской области сообщили о подозрении начальнику одного из горотделов ГСЧС в Луганской области в причинении телесных повреждений патрульном полицейскому.

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