В Одесі на чоловіка напали поряд із продуктовим магазином
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Одесі на чоловіка напали та завдали декілька ударів колюче-ріжучим предметом поряд з продуктовим магазином. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Так, подія сталася у неділю в обід. Чоловік 1985 року народження перебував поруч з магазином, коли на нього напала невстановлена особа. Чоловік отримав ножове поранення в область серця та нирок.
Причини нападу, особа нападника та предмет, яким були завдані удари, встановлюються в рамках досудового розслідування замаху на вбивство.
Потерпілого госпіталізовано.
Нагадаємо, у Луганській області повідомили про підозру начальнику одного з міськвідділів ДСНС у Луганській області у спричиненні тілесних ушкоджень патрульному поліцейському.