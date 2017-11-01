Компания, установившая забор на территории военного аэродрома, начала демонтаж ограждения

"...сегодня сотрудниками нашей компании проводится демонтаж защитных сооружений, граничащих с территорией воинской части. Мы убеждены в том, что правовые основания комплекса работ по строительству детского спортивного центра будут подтверждены Министерством обороны", - говорится в официальном пресс-релизе.

Напомним , что конфликтная ситуация в Одессе сложилась после того, как 29 октября, группа вооруженных военнослужащих и людей в штатском попыталась воспрепятствовать окончанию работ по установке технологического ограждения, строящегося детского спортивного комплекса ТРЦ "Сити-Центр" на Таирово. Данный инцидент некоторые СМИ и политики попытались представить, как попытку захвата воинской части со стороны бизнес-структуры. Хотя границы воинской части не были нарушены. Забор вынесен ровно на то расстояние, которое необходимо для проведения строительных работ.

Двенадцатиметровая полоса, на которую претендует воинская часть, необходима для проезда технологического транспорта и доставки стройматериалов на объект.

В ходе работ по демонтажу временных ограждений генеральный директор "Сити-центра" Андрей Халахур заявил журналистам, что несмотря на наличие всех правоустанавливающих документов компания делает шаг на встречу в процессе урегулирования конфликта и выполняет обязательства, которые были достигнуты с командованием военной части на рабочей встрече у губернатора Одесской области Максима Степанова накануне.