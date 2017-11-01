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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65411 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133409 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108694 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111111 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108989 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101586 просмотра

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Компания, установившая забор на территории военного аэродрома, начала демонтаж ограждения

Компания, установившая забор на территории военного аэродрома, начала демонтаж ограждения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня компания "Сити-центр" распространила официальный пресс-релиз, в котором заявила о том, что компания относится с глубоким уважением к Вооруженным Силам Украины "и мы официально заявляем, что готовы сделать шаг навстречу с целью урегулирования конфликтной ситуации, передает УНН.

"...сегодня сотрудниками нашей компании проводится демонтаж защитных сооружений, граничащих с территорией воинской части. Мы убеждены в том, что правовые основания комплекса работ по строительству детского спортивного центра будут подтверждены Министерством обороны", - говорится в официальном пресс-релизе.

Напомним , что конфликтная ситуация в Одессе сложилась после того, как 29 октября, группа вооруженных военнослужащих и людей в штатском попыталась воспрепятствовать окончанию работ по установке технологического ограждения, строящегося детского спортивного комплекса ТРЦ "Сити-Центр" на Таирово. Данный инцидент некоторые СМИ и политики попытались представить, как попытку захвата воинской части со стороны бизнес-структуры. Хотя границы воинской части не были нарушены. Забор вынесен ровно на то расстояние, которое необходимо для проведения строительных работ.

Двенадцатиметровая полоса, на которую претендует воинская часть, необходима для проезда технологического транспорта и доставки стройматериалов на объект.

В ходе работ по демонтажу временных ограждений генеральный директор "Сити-центра" Андрей Халахур заявил журналистам, что несмотря на наличие всех правоустанавливающих документов компания делает шаг на встречу в процессе урегулирования конфликта и выполняет обязательства, которые были достигнуты с командованием военной части на рабочей встрече у губернатора Одесской области Максима Степанова накануне.

Украинские Национальные Новости

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