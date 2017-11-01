Компанія, яка встановила паркан на території військового аеродрому, почала демонтаж огорожі

"...сьогодні співробітниками нашої компанії проводиться демонтаж захисних споруд, що межують з територією військової частини. Ми переконані в тому, що правові підстави комплексу робіт з будівництва дитячого спортивного центру будуть підтверджені Міністерством оборони", - йдеться в офіційному прес-релізі.

Нагадаємо, що конфліктна ситуація в Одесі склалася після того, як 29 жовтня, група озброєних військовослужбовців і людей в штатському спробувала перешкодити закінчення робіт по установці технологічного огорожі, що будується дитячого спортивного комплексу ТРЦ "Сіті-Центр" на Таїрово. Даний інцидент деякі ЗМІ і політики спробували уявити, як спробу захоплення військової частини з боку бізнес-структури. Хоча кордону військової частини не були порушені. Забір винесено рівно на ту відстань, яку необхідно для проведення будівельних робіт.

Дванадцятиметрова смуга, на яку претендує військова частина, необхідна для проїзду технологічного транспорту і доставки будматеріалів на об'єкт.

Під час по демонтажу тимчасових огорож генеральний директор "Сіті-центру" Андрій Халахур заявив журналістам, що не дивлячись на наявність всіх правовстановлюючих документів компанія робить крок на зустріч в процесі врегулювання конфлікту і виконує зобов'язання, які були досягнуті з командуванням військової частини на робочій зустрічі у губернатора Одеської області Максима Степанова напередодні.