В Одессе мужчина наладил сбыт оружия из зоны АТО

Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное на боевое с целью продажи. “Клиентов” он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди “заказчиков” были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Как сообщал УНН, ежедневно в Украине совершают около 20 преступлений в сфере незаконного оборота оружия.