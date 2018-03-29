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В Одессе мужчина наладил сбыт оружия из зоны АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное на боевое с целью продажи. “Клиентов” он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди “заказчиков” были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Как сообщал УНН, ежедневно в Украине совершают около 20 преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Украинские Национальные Новости

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