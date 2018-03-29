В Одесі чоловік налагодив збут зброї з зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення антитерористичної операції. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що мешканець Одеси скуповував зброю незаконно вивезену з району проведення АТО, займався її реставрацією та переробляв травматичну і сигнальну на бойову з метою продажу. “Клієнтів” він підшукував в Інтернеті на тематичних форумах. Серед “замовників” були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зброї.
Співробітники СБ України затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час обшуків за місцем проживання та роботи ділка співробітники СБ України вилучили сім пістолетів та револьверів, три гранати Ф-1, тротилову та димову шашки, сім вибух-пакетів, сигнальну міну, сім одиниць холодної зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправних дій.
Як повідомляв УНН, щодня в Україні вчиняють близько 20 злочинів у сфері незаконного обігу зброї.