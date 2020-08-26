В Одессе возле дома ребенка обнаружили убитыми двух мужчин

Вчера, около шести вечера, неподалеку ворот к психоневрологическому дому ребенка были обнаружены два трупа. Установлено, что один из погибших - местный житель, 1969 года рождения. Личность другого покойного устанавливают.

На телах мужчин множественные колото-резаные раны. По заключению экспертов, мужчины умерли от кровопотери.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, двух братьев осудили за убийство таксиста.