В Одессе возле дома ребенка обнаружили убитыми двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Одессе рядом с въездом на территорию детского дома обнаружены трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Вчера, около шести вечера, неподалеку ворот к психоневрологическому дому ребенка были обнаружены два трупа. Установлено, что один из погибших - местный житель, 1969 года рождения. Личность другого покойного устанавливают.
На телах мужчин множественные колото-резаные раны. По заключению экспертов, мужчины умерли от кровопотери.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, двух братьев осудили за убийство таксиста.