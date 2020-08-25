Двох братів засудили за вбивство таксиста

“Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох братів у вчиненні розбійного нападу та умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб таксиста зі Львова (ч. 4 ст. 187, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.

Так, 42-річного та 37-річного чоловіків визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено одного з них до 14, 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого — до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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“Доведено, що 22 квітня 2020 року два брати, раніше неодноразово судимі, перебуваючи у Львові замовили таксі, щоб доїхати до Києва. Приїхавши до с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, в одну з тупикових вулиць, не розрахувавшись з водієм за поїздку, чоловіки вбили його та заволоділи особистими речами. Після чого, зловмисники викликали таксі з Києва та поїхали до Львова, де наступного дня були затримані співробітниками правоохоронних органів”, — повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що під час судового розгляду справи обвинувачені свою вину не визнавали.

Нагадаємо, на Донеччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 16-річному мешканцю смт Ольгинка, який підозрюється в жорстокому вбивстві таксиста в селі Урзуф.