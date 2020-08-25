Двох братів засудили за вбивство таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За вбивство львівського таксиста засудили на 14,6 та 14 років позбавлення волі двох чоловіків. Обвинувачені своєї вини не визнали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох братів у вчиненні розбійного нападу та умисного вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб таксиста зі Львова (ч. 4 ст. 187, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Так, 42-річного та 37-річного чоловіків визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено одного з них до 14, 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого — до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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“Доведено, що 22 квітня 2020 року два брати, раніше неодноразово судимі, перебуваючи у Львові замовили таксі, щоб доїхати до Києва. Приїхавши до с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, в одну з тупикових вулиць, не розрахувавшись з водієм за поїздку, чоловіки вбили його та заволоділи особистими речами. Після чого, зловмисники викликали таксі з Києва та поїхали до Львова, де наступного дня були затримані співробітниками правоохоронних органів”, — повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що під час судового розгляду справи обвинувачені свою вину не визнавали.
Нагадаємо, на Донеччині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 16-річному мешканцю смт Ольгинка, який підозрюється в жорстокому вбивстві таксиста в селі Урзуф.