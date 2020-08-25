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Двух братьев осудили за убийство таксиста

Киев • УНН

 • 12231 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. За убийство львовского таксиста приговорили к 14,6 и 14 годам лишения свободы двух мужчин. Обвиняемые своей вины не признали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Двух братьев осудили за убийство таксиста

"Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению двух братьев в совершении разбойного нападения и умышленного убийства из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц таксиста из Львова (ч. 4 ст. 187, п. 6, 12 ч . 2 ст. 115 УК)", - говорится в сообщении.

Так, 42-летнего и 37-летнего мужчин признано виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорено одного из них к 14,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а другого - к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Доказано, что 22 апреля 2020 два брата, ранее неоднократно судимые, находясь во Львове заказали такси, чтобы доехать до Киева. Приехав в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района, в одну из тупиковых улиц, не рассчитавшись с водителем за поездку, мужчины убили его и завладели личными вещами. После чего, злоумышленники вызвали такси из Киева и поехали во Львов, где на следующий день были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства дела обвиняемые свою вину не признавали.

Напомним, в Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 16-летнему жителю г. Ольгинка, который подозревается в жестоком убийстве таксиста в селе Урзуф.

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