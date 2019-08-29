На Київщині затримали хлопця зі Львова, який пограбував з ножем таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Київській області правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі на таксиста. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Вночі, 29 серпня, до поліції надійшло повідомлення від потерпілого водія, який повідомив, що в селі Абрамівка, Вишгородського району, його пограбував пасажир.
Двох молодиків таксист довіз до місця, де відпочивала компанія друзів. Раптом один з пасажирів повернувся до водія та сказав повернути гроші за поїздку, оскільки він, нібито, довго їх віз. Погрожуючи ножем, хлопець викрав у чоловіка телефон та 600 гривень, а потім втік з місця події.
Невдовзі, нападника затримали працівники кримінальної поліції. Ним виявився 21-річний мешканець Львівщини.
Правоохоронці з’ясовують причини та обставини цієї події. Проводяться слідчі дії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, у Києві вбили таксиста. Його тіло виявили поряд з Кільцевою дорогою.