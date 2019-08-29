В Киевской области задержали парня из Львова, который ограбил с ножом таксиста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Киевской области правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Ночью, 29 августа, в полицию поступило сообщение от потерпевшего водителя, который сообщил, что в селе Абрамовка, Вышгородского района, его ограбил пассажир.
Двух молодых людей таксист довез до места, где отдыхала компания друзей. Вдруг один из пассажиров вернулся к водителю и сказал вернуть деньги за поездку, поскольку он, якобы, долго их вез. Угрожая ножом, парень похитил у мужчины телефон и 600 гривен, а затем скрылся с места происшествия.
Вскоре, нападающего задержали сотрудники криминальной полиции. Им оказался 21-летний житель Львовской области.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства этого события. Проводятся следственные действия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Киеве убили таксиста. Его тело обнаружили рядом с Кольцевой дорогой.