В Киевской области задержали парня из Львова, который ограбил с ножом таксиста

Ночью, 29 августа, в полицию поступило сообщение от потерпевшего водителя, который сообщил, что в селе Абрамовка, Вышгородского района, его ограбил пассажир.

Двух молодых людей таксист довез до места, где отдыхала компания друзей. Вдруг один из пассажиров вернулся к водителю и сказал вернуть деньги за поездку, поскольку он, якобы, долго их вез. Угрожая ножом, парень похитил у мужчины телефон и 600 гривен, а затем скрылся с места происшествия.

Вскоре, нападающего задержали сотрудники криминальной полиции. Им оказался 21-летний житель Львовской области.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства этого события. Проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве убили таксиста. Его тело обнаружили рядом с Кольцевой дорогой.