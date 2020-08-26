В Одесі біля будинку дитини виявили вбитими двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Одесі поряд з в’їздом на територію дитячого будинку виявлено трупи двох чоловіків з ножовими пораненнями. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Вчора, близько шостої вечора, неподалік воріт до психоневрологічного будинку дитини були виявлені два трупи. Встановлено, що один з загиблих – місцевий житель, 1969 року народження. Особу іншого покійного встановлюють.
На тілах чоловіків множинні колото-різані рани. За висновками експертів, чоловіки померли від крововтрати.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, двох братів засудили за вбивство таксиста.