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В Одесі біля будинку дитини виявили вбитими двох чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Одесі поряд з в’їздом на територію дитячого будинку виявлено трупи двох чоловіків з ножовими пораненнями. Про це УНН повідомили правоохоронці.

В Одесі біля будинку дитини виявили вбитими двох чоловіків

Вчора, близько шостої вечора, неподалік воріт до психоневрологічного будинку дитини були виявлені два трупи. Встановлено, що один з загиблих – місцевий житель, 1969 року народження. Особу іншого покійного встановлюють.

На тілах чоловіків множинні колото-різані рани. За висновками експертів, чоловіки померли від крововтрати.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, двох братів засудили за вбивство таксиста.

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