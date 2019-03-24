В Одессе авто влетело в припаркованную машину, а затем – в опору ЛЭП

"Этой ночью на проспекте Шевченко в Одессе водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Sonata, после чего совершил наезд на опору линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался", - говорится в сообщение.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, во Львове водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 11-летнего парня. Травмированного школьника доставили в больницу.