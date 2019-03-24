В Одесі авто влетіло у припарковану машину, а потім – в опору ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Одесі водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з припаркованою автівкою, а потім – з опорою лінії електропередач. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
"Цієї ночі на проспекті Шевченка в Одесі водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку проспекту Гагаріна, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Sonata, після чого скоїв наїзд на опору лінії електропередач. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 33-річна пасажирка BMW загинула на місці. 22-річний водій був доставлений у реанімаційне відділення місцевого шпиталю, де згодом помер", - йдеться в повідомлення.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, у Львові водій автомобіля "ВАЗ" вчинив наїзд на 11-річного хлопця. Травмованого школяра доставили у лікарню.