У Львові водій "ВАЗ" збив 11-річного школяра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні вранці у Львові водій автомобіля "ВАЗ" вчинив наїзд на 11-річного хлопця. Травмований школяр доставлений у лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Львівській області.
Як зазначено у повідомленні, сьогодні, 22 березня, о 7:40 до чергової частини поліції надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Львові на вулиці Личаківській. Прибувши на місце ДТП, поліцейські встановили, що 52-річний водій автомобіля Lada Priora (ВАЗ-2170) збив 11-річного хлопця.
Внаслідок пригоди школяр отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Йому встановлюється діагноз та надається необхідна медична допомога.
Зараз встановлюються обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше УНН повідомляв, що у Львові маршрутка збила на смерть 10-річну дівчинку.