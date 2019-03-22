Во Львове водитель "ВАЗ" сбил 11-летнего школьника

Как отмечается в сообщении, сегодня, 22 марта, в 7:40 в дежурную часть полиции поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло во Львове на улице Лычаковской. Прибыв на место ДТП, полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля Lada Priora (ВАЗ-2170) сбил 11-летнего парня.

В результате происшествия школьник получил телесные повреждения и был госпитализирован. Ему устанавливается диагноз и оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее УНН сообщал, что во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.