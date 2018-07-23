В Одессе 16 воспитанникам одного из детских садов стало плохо

По ее словам, недомогание дети почувствовали во второй половине дня 20 июля. На сегодня дети чувствуют себя удовлетворительно, кроме одного ребенка, которого 21 июля доставили в инфекционную больницу. В медицинском учреждении отметили, что, вероятнее всего, этот случай не связан с детским садом.

"На данный момент мы еще не знаем, с чем мы имеем дело. Есть предположение, что имеет место ротавирусная инфекция", - отметила Буйневич.

Сегодня в учебном заведении проводится проверка и дополнительная санитарно-гигиеническая обработка. Было принято решение на период проверки закрыть детский сад. В департаменте образования надеются, что уже завтра ДОУ будет работать в штатном режиме.

Кроме того, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области сообщили, что правоохранители проверяют информацию об отравлении около 50 детей в одном из детских садов Приморского района города.

Как сообщал УНН, 16 июля произошло массовое отравление детей в лагере "Орленок" Донецкой области. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Лагерь решили закрыть от 18 июля. Впоследствии диагноз "дизентерия" был подтвержден у 56 детей и 4 взрослых, пострадавших в результате отравления в лагере "Орленок".