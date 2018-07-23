В Одесі 16 вихованцям одного з дитсадків стало зле

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 липня. УНН. Минулими вихідними 16 вихованців одеського дитячого садка №135 відчули недомагання. Про це кореспонденту УНН повідомила директор департаменту освіти та науки Одеської мерії Олена Буйневич.

За її словами, недомагання діти відчули в другій половині дня 20 липня. Станом на сьогодні діти відчувають себе задовільно, окрім однієї дитини, яку 21 липня було доставлено до інфекційної лікарні. У медичному закладі зазначили, що, ймовірніше за все, цей випадок не пов'язаний із дитячим садочком.

"На даний момент ми ще не знаємо, з чим ми маємо справу. Є припущення, що має місце ротавірусна інфекція", - зазначила Буйневич.

Сьогодні у навчальному закладі проводиться перевірка та додаткова санітарно-гігієнічна обробка. Було прийнято рішення на період перевірки закрити дитячий садок. В департаменті освіти сподіваються, що вже завтра ДНЗ працюватиме у штатному режимі.

Крім того, у відділі комунікації ГУНП в Одеській області повідомили, що правоохоронці перевіряють інформацію про отруєння близько 50 дітей в одному з дитсадків Приморського району міста.

Як повідомляв УНН, 16 липня сталося масове отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Табір вирішили закрити від 18 липня. Згодом діагноз "дизентерія" було підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння у таборі "Орлятко".

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